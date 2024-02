Alcaldesa Salas firmó 6 contratos de dedicación exclusiva a funcionarios sin cumplir reglamento

La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, firmó contratos de dedicación exclusiva a seis funcionarios del municipio, sin cumplir con lo establecido en el “Reglamento para la aplicación del beneficio de dedicación exclusiva en la Municipalidad de San Carlos”.

La información se desprende de un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, dado a conocer la tarde de este lunes ante los regidores.

Todo inicia cuando, la administración municipal solicitó en 2023 una variación presupuestaria para pagar contratos de dedicación exclusiva a esos 6 funcionarios, razón por la que los miembros de la comisión solicitaron hacer una revisión de la documentación.



“Nos encontramos con que habían algunas inconsistencias con respecto al debido proceso que se debe seguir para otorgar ese beneficio. Hay un reglamento aprobado en el año 99 que es el que rige para el cumplimiento de estos contratos”, dijo el coordinador de la comisión, Luis Fernando Solís.

Estos contratos establecen, entre otros puntos, aumentos salariales de entre 10% y 25% para que los funcionarios se dediquen de forma exclusiva a sus funciones, en este caso, municipales.

Los contratos fueron para 4 funcionarios del departamento de control interno y dos más de otras áreas:



Fiorella Barrantes, quien tiene la dirección de planificación de forma interina, por la suspensión de Dixie Amores. Shirley Vega, del área de Recursos Humanos y, Sergio Corrales, Katherine Solís, Kimberly Rojas y Jessica Gonzáles, de Control Interno.

¿Qué dice el reglamento?

En su artículo 2 señala textualmente que, para determinar si se puede otorgar la dedicación exclusiva a un funcionario, “el alcalde integrará una comisión conjuntamente con el jefe de departamento de personal, Recursos Humanos y con el jefe del departamento legal y suscribirá los contratos de beneficio dedicación exclusiva, la comisión de dedicación exclusiva está integrada por el jefe de departamento personal, el alcalde municipal y el departamento legal de la municipalidad”.



Para los miembros de la Comisión de Hacienda, dicho criterio no se cumplió, es decir, la alcaldesa no conformó la comisión y por ende incumplió con la normativa vigente a ese momento.



Incluso el informe muestra que, durante una reunión con funcionarios del municipio, la Jefa del departamento de Recursos Humanos Yahaira Carvajal, reconoció que, esa comisión no fue establecida por la alcaldía.

“No se integró una comisión para atender este tema, a Recursos Humanos, lo que nos llegó fue un oficio de la Alcaldía solicitando algunos criterios, y dentro de los criterios técnicos y también como una opinión, dentro de esa solicitud de la Alcaldía, se consultaba sobre la viabilidad técnica para poderles pagar a ellos, por ejemplo, si tenían los requisitos, el porcentaje de acuerdo a la ley que debía de otorgárseles…”, dijo Carvajal, según consta en el informe de comisión.

Otro de los elementos para conceder la dedicación exclusiva es justificar el beneficio que traerá a la institución el aplicar esa medida a un funcionario, acción que a su criterio, no quedó clara por parte de la alcaldía.



“Al menos a Recursos Humanos, no nos llegó con claridad, nos llegó una especie de justificación, pero yo la consideré muy liviana“, contestó Carvajal durante la reunión.



La jefa a.i. del departamento de Servicios Jurídicos, Julia Latino, también confirmó que no hubo un informe que justificara el interés institucional, para los nombramientos.

“Un informe como tal que justifique el interés institucional, no existe, lo que existen en cada una de las solicitudes de los funcionarios es criterio técnico de la Jefatura de Recursos Humanos y del Departamento que está solicitando la dedicación exclusiva, y en este informe si detallan cada uno por qué ese funcionario debería de gozar de la dedicación exclusiva y el por qué se estaría otorgando. Vamos a ver, no beneficiando a la municipalidad o al funcionario, sino cómo resguardando las funciones, de manera que este funcionario se dedique únicamente a las funciones a las que le fueron otorgadas, entonces eso es lo que existe, pero aquí un título que informe el por qué ese funcionario debe obtener la dedicación exclusiva en beneficio de la municipalidad o de la institución, no“, dijo.

Otros incumplimientos

La Comisión de Hacienda, también destacó que el proceso incumplió con otro de los artículos del reglamento. Se trata del artículo 8 que menciona que “la comisión deberá aprobar el contrato en un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de presentación, en caso contrario, el referido contrato será devuelto al departamento de personal, argumentando las razones por las cuales se rechaza el mismo”.

Para Solís Sauma el artículo se incumplió puesto que los contratos tienen fecha del 01, 02 y 03 de febrero de 2023 y debieron haber estado aprobados en marzo de ese año, acción que no ocurrió.

La jefa a.i. del departamento de Servicios Jurídicos confirmó lo señalado por el regidor Solís.

“… viendo las fechas de solicitudes de traslado de contratos y demás, pues sí, veo que ahí hay más de 30 días y que como dice usted (Solís) no se cumplió el artículo 8, recuerdan porque no se le notificó a ellos que se les agotaba o no y hasta 4 o 5 meses después se notificó lo del contrato“, dijo la funcionaria.

Es decir, pasaron casi 7 meses desde que se solicitó la dedicación exclusiva hasta que la alcaldía firmó (aprobó) los contratos.

Pese a que los contratos fueron aprobados y firmados por la alcaldía municipal, el Concejo no aprobó los recursos para pagar las dedicaciones, hasta tanto no se aclare la situación.

El informe también menciona que, durante el encuentro con los funcionarios se discutió que con la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público las reglas cambiaron, sin embargo, ello no aplica para este caso en concreto, pues las 6 solicitudes de dedicación exclusiva se dieron en febrero de 2023, mientras que la ley entró a regir hasta el 10 de marzo del mismo año.

Es decir, el ayuntamiento debió apegarse al proceso que establecía el reglamento, acción que no pasó.

