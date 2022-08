Alcaldesa Salas asegura que información por denuncia de acoso laboral es falsa

La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, informó en conferencia de prensa este martes que, la información sobre una supuesta denuncia por acoso laboral en su contra es falsa.

La publicación, la hizo sancarlosdigital.com el 2 de agosto anterior, luego de que el Poder Judicial, por medio del departamento de prensa, confirmó el expediente 22-000224-1288-LA con una causa por jerarquía impropia.

«Se confirma que en la causa indicada efectivamente la persona que usted señala aparece como parte, y actualmente el expediente está en trámite en el Juzgado de Trabajo de San Carlos», respondió el Poder Judicial por medio del departamento de prensa.

A pesar de que este medio pidió una reacción a la alcaldesa Salas tanto por WhatsApp como por medio de su correo oficial, respecto al supuesto caso de acoso laboral que publicamos; fue hasta este martes y de forma pública que aseguró que se trata de «información falsa que genera desinformación».

«Aprovecho para aclarar que al día de hoy, 9 de agosto de 2022, no existe ningún expediente judicial de denuncia de acoso laboral de la cual yo, haya sido notificada. Y que además, al día de hoy he consultado el sistema de gestión en línea del Poder Judicial y no existe ningún expediente nuevo de acoso laboral en mi contra», señaló la alcaldesa.

Añadió que lo que existe es un trámite administrativo de sanción a una funcionaria y este trámite llevó su curso y terminó con una sanción y una apelación.

La situación, tiene que ver con una proceso administrativo contra una funcionaria de apellido Amores.

La funcionaria envió un oficio al Concejo Municipal en el que consta que la alcaldesa, al parecer, la sancionó con 8 días de suspensión del cargo sin goce de salario.

La sanción proviene de una supuesta «falta disciplinaria» y por no «atender y cumplir procedimientos administrativos». Esto, tiene que ver con que, la funcionaria estaba de vacaciones y no atendió un llamado a su puesto de trabajo.

Pese a que un órgano interno del ayuntamiento, que conforma la misma alcaldesa, señaló que no hubo irregularidades por parte de la trabajadora, la administración procedió a la suspensión. Esto, consta en el oficio del que este medio tiene copia.

Según el expediente judicial, este caso está en traslado para fallo a cargo del tribunal que corresponde.