Alcaldesa denuncia extravío de 3 expedientes sobre compras adjudicadas a la ADSC

La alcaldesa municipal de San Carlos, Karol Salas, denunció este lunes ante el Concejo Municipal el extravío de 3 expedientes relacionados a compras adjudicadas a la Asociación Deportiva San Carlos.

En el oficio enviado a los regidores, Salas señala que estos expedientes corresponden a procesos de compras por servicios de formación de ligas menores, promoción de práctica del deporte de fútbol de niños y jóvenes del cantón de San Carlos durante los años 2017, 2018 y 2019.

Señala también que, en su momento, los expedientes fueron entregados a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo anterior y recibidos por el exregidor Nelson Ugalde, quien también era el coordinador de dicha comisión.

«Los últimos registros que existen es que fueron entregados al señor Nelson Ugalde y estos no fueron devueltos, por lo tanto se traslada a este Concejo según la recomendación jurídica», dijo la alcaldesa durante la sesión.

Es decir, según la investigación del ayuntamiento, los 3 expedientes no regresaron al municipio.



El 18 abril del presente año el departamento de Control Interno de la municipalidad envió un oficio al exregidor solicitando la devolución de los expedientes en un plazo de 3 días y solicitándole tratar el tema con «total confidencialidad».

Mientras que el día 25 del mismo mes, Ugalde respondió al ayuntamiento que no tenía los expedientes por lo que no podía colaborar con la solicitud.

Dos días más tarde, es decir el 27 de abril, el ayuntamiento volvió a insistirle al exregidor que «hiciera todo lo posible para hacer la devolución de los documentos», ahora un plazo máximo de 5 días hábiles.



Ugalde se defiende



Ante la consulta de San Carlos Digital, el expresidente municipal Nelson Ugalde indicó que, si bien solicitó los expedientes para hacer una revisión del cartel, hizo la respectiva devolución de los documentos a través su asistente personal.

«Yo pedí los expedientes para revisar el cartel pero no encontramos nada anómalo, por ende no se hizo ningún informe, lo que hoy no aparece es el entregado de los documentos. Yo entregué la información, yo mandé a mi asistente, pero no existe ningún documento de recibido. Cuando me preguntaron, con mucho gusto yo busqué entre mis expedientes de mi oficina para ver si se habían traspapelado, pero no tenía nada», dijo.

También agregó que le parece «extraño que casi 3 años después lleguen a pedir información que es responsabilidad del ayuntamiento tener los respaldos originales» e indicó que no tiene ningún interés en la Asociación Deportiva San Carlos.

El Concejo Municipal acordó este lunes trasladar la denuncia hasta la Comisión de Asuntos Jurídicos para su valoración y posterior recomendación.