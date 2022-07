Alcaldesa analiza legalidad de presupuestos que presentó Córdoba y aprobó el Concejo

La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, ofreció este miércoles su primera conferencia de prensa luego de que, el TSE la designara en el cargo tras el retiro de credenciales a Alfredo Córdoba.

Salas detalló todas las acciones que, junto a asesoría legal externa, desarrolló luego de que el exalcalde Córdoba recibiera una sentencia en firme por parte del Tribunal Penal de Hacienda.

La alcaldesa presentó, el 17 de mayo anterior, una solicitud de retiro de credenciales contra Córdoba que, luego de varios meses de análisis, el TSE procedió a notificar el viernes anterior.

Al asumir su cargo, ahora procede con una revisión de cada uno de los actos que emitió Córdoba pues, asegura la alcaldesa, que podrían tener vicios de nulidad. Esto por que la sentencia inhabilitó al exalcalde desde el 18 de febrero hasta el 18 de agosto de 2022.

Dentro de toda esa revisión, tendrá prioridad conocer la legalidad de los dos presupuestos extraordinarios que presentó Córdoba y que aprobó el Concejo en junio anterior el primero y apenas este lunes 18 de junio, el segundo.

«Esto es parte de lo que debe determinarse con esta revisión que tiene que hacer la licenciada Gabriela González y el criterio que debe emitir. Este lunes 18 en la sesión del Concejo Municipal yo advertí que solicitaba aplazar la votación del presupuesto por que debía revisarse la constitución del mismo», declaró Salas.

¿Qué sucederá con esos presupuestos? La alcaldesa indicó que la revisión jurídica será la que determine la situación incluso, por que el primer presupuesto ya tiene niveles de ejecución.

Salas además denunció que durante la sesión del lunes anterior, el punto «Asuntos de la Alcaldía» estaba de último en la agenda del Concejo lo que le impidió explicar este tema y otros sobre la legalidad de los actos de Córdoba.

«Ese espacio de alcaldía no existió, estaba colocado como último punto y no se dio ese espacio, situación que también se dio en sesiones y meses pasados y yo creo que debe corregirse por que me interesaba advertir, dejé la advertencia y consta en actas», añadió.

Señaló que las revisiones se hacen con urgencia para aclara la situación jurídica cuanto antes y en caso de se certifique de las acciones son nulas, el procedimiento será el que corresponda.