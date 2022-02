Alcalde Córdoba tendrá audiencia por apelación de medida cautelar este martes 22 de febrero

El próximo martes 22 de febrero, a partir de las 8 de la mañana y de forma virtual, inicia la audiencia en la que el Tribunal Penal analizará las apelaciones tras el fallo por el caso Diamante.

Es decir, el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba conocerá si la medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo queda sin efecto luego de que, su defensa la impugnara.

«Por la restricción establecida en el art. 295 del Código Procesal Penal, no estoy en posición de darle detalles; sin embargo, adelanto que, en el caso del señor Alcalde de San Carlos, contamos con prueba que desvirtúa los argumentos hasta ahora esgrimidos por el Ministerio Público y la Procuraduría», confirmó Francisco Dall’Anese, abogado de Córdoba.

El defensor señaló además que: «Por errores en la investigación se le atribuyen hechos relacionados con rutas nacionales, no con rutas municipales, con las que el señor Alcalde Córdoba Soro no ha tenido participación alguna, así como licitaciones que no fueron adjudicadas por la Municipalidad y otros asuntos que acreditan que el señor Córdoba no tiene participación en los hechos enunciados por la Fiscalía».

El 19 de noviembre anterior, el Tribunal falló la suspensión, por 6 meses, para los 6 alcaldes involucrados en el caso. Esta, fue la medida que apelaron los abogados y que, será vista este martes.

Además, en esta audiencia conocerán las apelaciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, sobre algunas medidas cautelares sustitutivas que pidieron para los Alcaldes y que el Juzgado Penal no concedió.

Además, los dos órganos de la acusación apelaron porque pidieron prisión preventiva contra uno de los imputados (que no es Alcalde) pero el Juzgado le aplicó arresto domiciliario con grillete electrónico.

La audiencia está señalada del 22 al 25 de febrero, de modo que la resolución se conocerá el 25 si resuelven de forma oral o en días posteriores al 25 si resuelven por escrito.