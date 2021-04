Alcalde advierte crisis en caminos fronterizos por lluvias

Los vecinos de caminos fronterizos tendrán una estación lluviosa bastante complicada para circular en sus comunidades.

Desde ya, el alcalde Alfredo Córdoba advierte de crisis en el estado de estas vías por las lluvias.

Según Córdoba, las lluvias se adelantaron y desde las últimas semanas atrasan el cronograma de trabajos que la municipalidad estableció para estas rutas en Cutris y Pocosol.

«Va a haber mucha tristeza, los caminos no van a quedar bien. Estuvimos en Coopevega y ellos tienen esperanza que haga verano y yo lo veo muy difícil. Tuvimos que parar la maquinaria, ya no vamos a hacer los caminos por que es imposible si sigue el tiempo así», dijo Córdoba.

Eso sí, aclaró que el tractor que está en la zona y que abre caminos que ya estaban intransitables desde hace 20 años, se mantendrá en las comunidades.

Dicho tractor, abre paso entre El Jardín de Cutris y Boca del Río San Carlos, sin embargo los mismos vecinos se quejan de las obras que, no queda como deberían.

«Vamos a tener muchas críticas y he triste, he estado golpeado con eso por que tenía mucha esperanza de que la gente estuviera contenta. Tengo la fe en Dios que haga verano y podamos cumplir pero, lo adelanto desde ahora vamos a tener problemas en las zonas fronterizas para los caminos que estamos dejando botados y no es culpa de la institución, es la primera experiencia que vivo yo de que, no hubo verano», concluyó el alcalde.

Este martes, la administración municipal sostiene una reunión con autoridades del MINAE para la habilitación de tajos fronterizos de donde se extraería el material para rutas fronterizas.

La idea del ayuntamiento es extraerlo y apilarlo en propiedades que autoricen. De esta forma lo tienen a mano en caso de que las lluvias den una tregua.

La concentración de trabajos municipales estaban en sectores como Coopevega, El Concho, San Humberto y sitios aledaños.