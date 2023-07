ADSC usaría Carlos Ugalde de forma ilegal según alcaldesa

La falta de un convenio autorizado por el Concejo Municipal para el uso del estadio Carlos Ugalde, es una de las irregularidades que detalló la alcaldesa Karol Salas.

Bajo esta premisa, la Asociación Deportiva San Carlos estaría utilizando el espacio de forma ilegal. Incluso Salas, se refirió a un convenio ilegal.

“Control interno le solicita al Comité Cantonal de Deportes que envíe el convenio que tuviera firmado con la ADSC, en junio de 2022. El Comité no remite ningún convenio porque no lo tenía y solo indica que hay un borrador que están estudiando y desde aquí no había convenios antes. ¿Cómo había estado funcionando la ADSC dentro del estadio municipal sin ningún convenio?”, denunció.

Cuestionó además, que en abril de 2023 hubo una firma de convenio entre ambas partes pese a que, anteriormente quedó solo en un trámite y que incluso, el borrador que analizaban si quiera habría sido revisado por la abogada municipal de ese momento.

“Y este convenio lo tenemos porque yo lo solicito mediante oficio, y lo enviaron en documento de Word; no me mandaron copia del convenio firmado, tuve que mandar una vez más un oficio para que manden los documentos escaneados”, relató.

Otra de las supuestas irregularidades, tiene que ver con el uso discrecional por parte de la ADSC, de un espacio dentro del estadio que cede el comité para las oficinas administrativas y una soda.

“Eso es una barbaridad, uso discrecional de un bien público, un bien que le pertenece a todos, del que tiene que darse cuentas claras y exactas”, mencionó.

Todo esto deriva de algunas clausulas incluidas en el contrato firmado en abril anterior y al que se refiere la alcaldesa como ilegal por no estar avalado por el Concejo.

Una de ellas incluso, denunció Salas, cedería la administración del estadio a la ADSC pues le faculta a actos contractuales o extracontractuales con terceras personas.

“En ningún momento el Comité Cantonal de Deportes está facultado para trasladar administración, lo que la ley permite es que haya un convenio entre la Municipalidad y el Comité Cantonal de Deportes, se le da al Comité Cantonal en administración las instalaciones deportivas pero, no está facultado el Comité para ceder esa administración”, dijo.

Dentro de los cuestionamientos incluyó la aparición dentro de la junta directiva de la ADSC, de dos funcionarias municipales que en este momento están suspendidas con un órgano del debido proceso abierto.

Como una de las soluciones, refirió a algunas recomendaciones por parte de la abogada municipal: la primera tiene que ver la recisión del contrato actual y la firma de uno nuevo, recordar al Concejo Municipal su deber y proceder a la anulación del convenio por no tener la autorización correspondiente.

