Administración Municipal sancarleña pidió a control interno que revise contrataciones de obra pública

Ante los hechos que destaparon las investigaciones judiciales por el caso «Cochinilla» y el vínculo de empresas constructoras con funcionarios públicos, la Administración Municipal de San Carlos dio un paso al frente.

Este lunes, la alcaldía informó al Concejo Municipal que pidió, de forma voluntaria, a control interno del ayuntamiento que revise todas las contrataciones de obra pública con la Constructora Herrera y con la Constructora MECO.

La solicitud incluye ver el detalle de todas las contrataciones de los últimos 3 años.

Ambas, son las que por lo general ganan la licitaciones municipales para conservación vial o colocación de asfalto en rutas cantonales.

«Esto es una cuestión de transparencia, para que vean que en procesos de adjudicación estamos bien pero, uno no sabe si el día de mañana puede aparecer algo, uno no sabe pero, si queremos que la gente sepa que las adjudicaciones que hacemos son por SICOP, son digitales, están bien y no podemos meter mano en eso», explicó Alfredo Córdoba, alcalde sancarleño.

El alcalde destacó que el uso del Sistema de Compras Públicas del Estado, SICOP, le ayuda a transparentar todas las compras de este tipo de servicios que hacen desde el ayuntamiento.

«Felicito a la administración, creo que es un paso correcto, el levantar la mano primero y verificar, dado que esas dos empresas son proveedores importantes de esta municipalidad», dijo la regidora de oposición Diana Corrales.

Este lunes, SCD reveló que en los últimos 3 años, solo la Constructora Herrera recibió poco más de 5 mil millones de colones por contratos de obra pública con la Municipalidad de San Carlos.

Durante ese lapso, amarró 68 adjudicaciones, la mayoría por medio del procedimiento de licitación abreviada, es decir por medio de concursos públicos pero con lapsos más cortos que las licitaciones públicas.

Según la CGR durante 2021, el ayuntamiento sancarleño adjudicó 3 obras a esta empresa pero aún, no se refleja el pago de esas adjudicaciones.