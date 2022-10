Administración municipal de San Carlos valora alquiler de maquinaria para atender caminos

“Respecto al alquiler de maquinaria estaremos revisando cómo podemos avanzar en las siguientes semanas, de manera legal y ordenada”.

Estas fueron las declaraciones de la alcaldesa Karol Salas, sobre las consultas varias por parte de regidores sancarleño sobre la posibilidad de alquilar maquinaria para atener los caminos municipales.

En reiteradas ocasiones, la alcaldesa manifestó que atender todos los caminos del cantón al mismo tiempo es imposible porque, la maquinaria del ayuntamiento es insuficiente.

Incluso, para el primer presupuesto extraordinario que ella presentó, incluyó un monto de 500 millones de colones para compra de algunos equipos necesarios pero, los regidores lo excluyeron pues adujeron que, la compra no sería efectiva en lo que resta del año.

A lo largo de semanas distintos síndicos reclaman a la administración por la falta de intervención en rutas cantonales y la respuesta de la alcaldía siempre tiene que ver con la falta de maquinaria.

“Yo no entiendo por qué no estamos utilizando la contratación de maquinaria, para poder intervenir esos caminos y es que yo quiero decir que si a diciembre nos presentan una variación presupuestaria para abonar a los bancos la plata que está sobrando, yo no se la voy a aprobar”, comentó la regidora Vanessa Ugalde.

Las solicitudes de atención de caminos es tema caliente en la mayoría de sesiones del concejo pese a que de forma habitual, la administración presenta un plan de intervención en los distritos.

Eso sí, la alcaldesa Salas manifiesta en sus intervenciones que la atención de emergencias es prioridad por lo que algunas de las comunidades ven irse los equipos que estaban en obras.