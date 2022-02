Administración municipal abre investigación interna por irregularidades en permiso otorgado a productora

«La investigación ya está abierta desde el pasado miércoles 16 de febrero». Así, respondió la alcaldesa a.i. Karol Salas a nuestra consulta sobre qué pasará tras los hechos que denunció el viernes anterior.

La funcionaria señaló irregularidades en la gestión de permisos para el concierto internacional con Christian Nodal y que, desencadenaron en afectación para el erario municipal.

Dentro de las irregularidades destacó que la productora del evento logró permisos sin antes depositar el monto correspondiente a los impuestos por espectáculos públicos y que además, ese impuesto estuvo mal tasado.

Fue así como, tras un trabajo interno, lograron tasar lo respectivo en casi 50 millones de colones y no en 16 como lo tenían tasado.

Sobre quiénes y cuántos son los funcionarios en investigación, la alcaldesa a.i. indicó que no podrá dar detalles aún.

«No le puedo dar mayor detalle, yo espero en estos días poder ampliarle por que ahora viene una fase de ver si es necesario ampliar la investigación y ver qué procede», detalló Salas.

Además indicó que está en valoración, si necesario ampliar el caso a una denuncia en el ámbito judicial.

En un Facebook Live, la funcionaria detalló además una serie de, aparentes, incumplimientos por parte de la productora, mismos que impidieron el permiso inmediato.

Los jefes de fracción del Concejo Municipal además confirmaron que, este lunes, presentarán una moción en conjunto para también pedirle cuentas a Salas por este hecho. No solo por los aparente actos irregulares, si no también por la forma en la que manejó la situación pues, no habría notificado a la empresa antes de hacer la denuncia de forma pública.

«Hay que entender que esto es un acto administrativo y a mi me sorprende que la alcaldesa siendo la encargada de los temas administrativos, siendo ella la responsable, venga un día del evento a decir que los permisos no están al día y a hacer una denuncia y también me sorprende que lo haya hecho de una manera pública, sin consultar o por lo menos informar, al Concejo Municipal» indicó Luis Fernando Solís, jefe de fracción del PUSC y redactor de la moción.

A las 4 de la mañana del propio día del evento, la misma Municipalidad confirmó que tras varias horas de reunión, salieron los permisos respectivos. Esto, pese a que en una publicación previa, en la página del ayuntamiento, detallaron que los empresarios tenían tiempo hasta las 4 de la tarde de ese viernes, para cumplir con lo requerido.