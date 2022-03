80 motociclistas de Pital pueden optar por un casco nuevo

Un convenio entre la Cámara de Piñeros Unidos y el COSEVI, abre la oportunidad de que motociclistas de Pital puedan tener un casco nuevo y sin ningún costo.

En total, la campaña entregará 200 cascos nuevos. 120 de ellos van para colaboradores de fincas piñeras asociadas a la Cámara. Gran parte de los trabajadores piñeros usan motocicleta como medio de transporte.

Los 80 cascos restantes serán para cualquier motociclista de la comunidad que quiera o necesite cambiar el suyo. Son cascos certificados con normas de seguridad internacionales para todas aquellas personas que andan en motocicleta.

El proyecto incluye un tema educativo, e impartirá, en las oficinas de la Cámara de Piñeros Unidos, una capacitación con duración de una hora , la misma liderada por las entidades gubernamentales expertas en temas viales.

«Hemos de reconocer, que la gestión por parte de Automóvil Club de Costa Rica dio pie a esta actividad, ya que ellos donaron cascos certificados con normas de seguridad internacionales, con la finalidad de dar protección a muchos conductores que por razones no justificadas no utilizan el casco correcto, o bien, del todo no usan ninguna protección», comentó Gina Vargas, directora ejecutiva de la Cámara.

La actividad es este 19 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las oficinas de la Cámara en Pital.

Si usted necesita uno de los 80 cascos disponibles puede optar por uno pero, debe completar los siguientes pasos: