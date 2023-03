50 personas reciben quimioterapia sin salir de San Carlos

“El servicio es muy bueno, acá lo atienden uno muy bien, y el no tener que ir a San José es una gran salvada, yo viajé mucho y se lleva uno todo el día en ir. No hay atrasos en el servicio, aquí es muy rápido todo, estoy muy feliz”.

Este es el testimonio de Mario León, un vecino de Florencia y una de las 50 personas que cada semana asiste al servicio de quimioterapia del hospital San Carlos.

La Unidad Desconcentrada de Medicamentos registra 256 atenciones, a pacientes con diagnósticos tanto oncológicos como no oncológicos que pertenecen a la región Huetar Norte.

Esta unidad abrió sus puertas el pasado 15 de diciembre con el objetivo de que pacientes reciban el tratamiento cerca de su lugar de residencia y así evitar ser traslados hasta el hospital México. Actualmente se atienden los pacientes los martes y jueves, en horario de 7.00 a.m. a 4.00 p.m.

“Este proyecto es una motivación para nosotros y los pacientes, ya que nos permite tratar pacientes oncológicos y no oncológicos del hospital México hasta el de San Carlos. La Unidad nos permite que nuestros usuarios ya no se tengan que desplazar por largas horas, nuestros pacientes ya no tienen que madrugar ni hacer largas filas para recibir atención”, destacó Jeinny Maroto Fernández,coordinadora de la Unidad de Cardiología del hospital San Carlos

En la unidad se tratan pacientes de oncología, reumatología, con la proyección de que en un fututo se puedan tratar pacientes de hematología que requieren estar viajando al hospital México para recibir su tratamiento.

En este servicio los pacientes son tratados de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, a quienes requieren de atención una vez al mes, cada 22 días o cada semana.

Natalia Salas, encargada de brindar la consulta en esta unidad, dijo que este servicio es de gran impacto para usuarios que viajaban anteriormente desde Pital, Cutris, Pocosol, Aguas Zarcas y Venecia hasta el hospital México.

Según comentó la doctora, entre los principales beneficios que indican los pacientes es la rapidez con que son atendidos, ya que una vez llegan a la UDAME se pasan sin tener que esperar que se desocupe una silla, lo que si pasaba en el hospital México por la gran cantidad de pacientes que reciben, y además el no tener que realizar viajes largos todos los días.