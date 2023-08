4 comunidades de La Palmera denuncian “desatención” tras avalancha

Cuatro comunidades de La Palmera, denunciaron la aparente “desatención” por parte de autoridades ante la emergencia que provocó el río Aguas Zarcas el pasado 23 de julio.

Vecinos de La Loma, Concepción, Calle Damas y Villa María en este distrito, enviaron una carta a la Comisión Municipal de Emergencias y Municipalidad de San Carlos, donde reclaman que, a más de 15 días de la primer avalancha, se sienten “por fuera” por no recibir atención de las autoridades.

“Los que están encargados, no nos quieren hacer mucho caso, supuestamente los geólogos dicen que aquí no hay peligro y tal vez por ahora no lo hay, pero en Calle Hernández están haciendo diques y cuando vuelva a bajar agua entonces se va a encausar al lado de nosotros“, explicó Leonora Bogantes, presidenta de la Asociación de Desarrollo de La Palmera.

Agregó que, el pasado 29 de julio enviaron una carta a funcionarios de la CNE, Municipalidad y despacho presidencial, este último fue el único ente que respondió a la inquietud.

Según la denuncia, paredones que habían de 10 metros de altura ahora son de 5 metros, tras el paso del agua y troncos.

En el caso de Concepción temen que, de bajar una nueva avalancha al menos 70 personas entre niños, adultos y adultos mayores puedan ser afectados. Incluso los conocidos centros turísticos de la zona.

“Ahí una crecida grande se brinca todo eso y se mete a los centros turísticos y sitios donde hay casas de habitación y más”, agregó Bogantes.

Las comunidades solicitaron una pronta intervención de las autoridades con ayuda para crear un plan de evacuación y recibir acompañamiento.