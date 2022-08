3 regidores piden abrir proceso contra asesora legal de Concejo Municipal

Los regidores Diana Corrales, Vanessa Ugalde y José Pablo Rodríguez solicitaron abrir un Órgano del Debido Proceso contra la asesora legal del Concejo Municipal, Alejandra Bustamante.

El fundamento es que, en junio anterior Corrales consultó por el criterio legal de la asesora del Concejo respecto a aprobar el presupuesto que presentó el exalcalde Alfredo Córdoba y así, evitar posibles problemas legales ante la posibilidad que tenía, en ese momento, el exalcalde con el retiro de credenciales.

A través de una moción que presentaron este lunes, quieren un análisis de posibles acciones disciplinarias o penales antes los hechos recientes que, según ellos, indujeron al error del Concejo con la aprobación de presupuesto y acuerdos que gestionó Córdoba.

En ese momento, Bustamante señaló a los regidores que «no encontraba impedimento para votar el presupuesto ya que si Córdoba estaba ejerciendo funciones era porque así estaba facultado para hacerlo».

“Hasta donde tengo entendido, por lo menos si don Alfredo, se encuentra en este momento en el cargo, es porque todavía está facultado para ejercer su función como alcalde. Hay que recordar que el ente competente para el retiro de credenciales o suspensión de credenciales es el Tribunal Supremo de Elecciones. Por lo menos, al Concejo Municipal, no ha llegado ningún documento, desconozco si ya se le notificó a Alfredo, en todo caso, sí así hubiese sido, él no podría estar ejerciendo la función de alcalde, si él continúa en el cargo es porque imagino que aún no se le ha notificado. Pero hasta tanto eso no ocurra, don Alfredo está facultado para ejercer su cargo y, de hecho, por eso es que actualmente se encuentra acá desempeñando su función de alcalde, porque no hay nada que, hasta el día de hoy se lo imposibilite, por lo menos de que yo tenga conocimiento o que haya sido comunicado al Concejo Municipal” , dijo Bustamante en la sesión del 06 de junio de 2022.

Para Corrales, Ugalde y Rodríguez, dicha respuesta hizo incurrir en error al órgano municipal con la aprobación del presupuesto sin la información clara por parte de la asesora legal.

También señalaron que, ni la Dirección General, ni la Dirección Jurídica, ni la Alcaldía Municipal, notificaron o llamaron la atención al Concejo Municipal, ante la posibilidad de viciar los acuerdos tomados por éste.

«A falta de información nos hace cometer este error de tener que ver ahora si hay nulidad en todos los acuerdos, no solo en presupuesto también otras acciones del Concejo que podrían ser nulas porque se aprobaron con Alfredo Córdoba a la cabeza», dijo Corrales.

La inquietud también responde al criterio legal que emitió Gabriela González, Directora de Servicios Jurídicos de la Administración Municipal, en el que indica que los actos que realizó Córdoba, tienen vicios de nulidad al no contar en ese momento con la competencia, investidura y legitimación requerida como alcalde.

«La Licda. González fue muy contundente al indicar que existen vicios de nulidad en los actos del exalcalde por lo que hemos presentado esta moción a fin de saber si hay o no responsabilidad jurídica o administrativa por las recomendaciones erráticas que (Bustamante) ha venido dando al Concejo no solo en este caso, también en otros como caso Presbere (Pista Atlética)», dijo Vanessa Ugalde.

Los 3 regidores manifestaron que el Concejo no tiene las capacidades técnicas y legales de confianza para revisar vicios o nulidades en los actos del exalcalde por lo que solicitan que un abogado externo sea el que asesore al Concejo en dichos temas.

«Ahora se viene un embrollo que hay que solucionar y nosotros no tenemos la confianza ni en nuestra asesoría legal ni en la parte técnica y legal de la administración para poder tomar decisiones», agregó Corrales.

Por aprobación unánime, los regidores trasladaron la moción a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su respectivo análisis y posterior recomendación al Concejo.