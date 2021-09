3 cuadras de Ciudad Quesada son las más vulnerables para asaltos

Autoridades policiales y judiciales, identificaron en un mapa caliente, los sitios más vulnerables y de mayor incidencia delictiva en el centro de Ciudad Quesada.

3 cuadras en específico, son las que ponen a correr a la Policía Municipal que, retoma recorridos en defensa de la seguridad ciudadana.

El «mapa caliente», identifica las cuadras completas de: el parque de Ciudad Quesada, la del Mercado Municipal y la siguiente hacia el norte, es decir en la que están las farmacias y el Centro Comercial Meco. Al hablar de cuadras, las autoridades se refieren a los cuadrantes en general y no calles específicas.

«La policía judicial nos advierte que el parque de Ciudad Quesada se ha convertido en una zona caliente junto a las otras tres cuadras hacia abajo. Esa zona se ha convertido en una zona peligrosa por que ahí hay hurtos, asaltos, cadenazos y apoderamiento de celulares», dijo Keylor Castro, director de la Policía Municipal.

Casos

«Salí del trabajo a las 7 de la noche y para agarrar un taxi tenía que pasar por el centro y llegara a la parada en el parque, había muy poca gente y un par de hombres se me acercaron, por dicha llegó el taxista en ese momento, me monté y me fui», contó Kimberly Vindas a este medio.

Como ella, otras personas denunciaron a SCD ser víctimas del temor y hasta de hechos delictivos a plena luz del día. Hay puntos específicos en los que la situación es más vulnerable pues, se trata de lugares de concentración de personas y sin iluminación como las paradas de buses en el centro. Una de las que quejas produce, es la de Cedral, en las inmediaciones del Banco Popular.

«Le puedo decir que después de las 6 de la tarde ya ese punto se vuelve complicado, mucha gente al frente de la parada consume drogas, toman licor y además el lugar es solitario, en la noche únicamente hay un establecimiento abierto y eso hace que que muchas personas teman esperar el bus ahí, además que el sitio es oscuro no hay una iluminación adecuada, incluso sería mejor si el bus se pudiera esperar en el mercado, pero los choferes no paran ahí por más que uno les haga señas», dijo un vecino de Cedral quien no quiso dar su nombre.

Aunque, la policía municipal asegura atender incidencia, en el OIJ de San Carlos solo hay registro de 4 denuncias por asalto en lo que va de este año, en el centro de Ciudad Quesada.

Dos de esos hechos, tuvieron como sede el parque de Ciudad Quesada y los otros dos, las cuadras alrededor.

«No hay una ola de asaltos en estos lugares, esto no lo tenemos reportado. Lo que tenemos son hechos muy esporádicos pero esto, no quiere decir que debemos bajar la guardia en medidas», comentó a SCD, Nils Rojas, subjefe del OIJ en San Carlos.

Algo que preocupa a las autoridades es que, las personas a pesar de ser víctimas de algunos hechos, no denuncian en el OIJ. Es importante que, ante cualquier situación, acudan de inmediato a la policía judicial.

«Puede ocurrir que hay gente que lo que le sustraen considera que, no es de un valor importante entonces no denuncian y esto es una cifra que no conocemos», añadió Rojas.

En las últimas semanas, la Policía Municipal y la Fuerza Pública, redoblaron trabajos preventivos en estos puntos a causa de denuncias sociales por parte de ciudadanos. A pesar de que son solo 5 policías y la prioridad por su razón de ser, que es el ordenamiento vial, esta policía realiza recorridos por estos puntos.

Tras una visita al cantón, el viceministro de seguridad, Carlos Torres, asumió el compromiso de generar acciones concretas en puntos calientes. De hecho, el viernes anterior, ejecutaron el primer operativo dentro del parque de Ciudad Quesada.