24 segundos: Esto es lo que tarda un estudiante upaleño en armar un cubo Rubik

Con solo 15 años, Dylan Méndez es el campeón de Rubik en los colegios de Upala. ¡Sí señor!

Este joven fue el ganador del primer lugar, en la categoría D, durante un torneo regional de cubo Rubik en Upala y que convocó a estudiantes de distintos centros educativos.

Entre 24 y 28 segundos es el tiempo que Dylan necesita para armar el juguete, algo que sin duda habla mucho de su capacidad.

“Todo empezó cuando me puse a ver videos de YouTube donde había gente que lo armaba rápido y me motivé, le dije a mami que quería un cubo y ella me lo compró y empecé a armarlo hasta que lo logré”, contó Dylan.

Esto es parte de un plan que desarrolla la Dirección Regional Norte-Norte para potenciar otras habilidades, aparte de las deportivas, entre los estudiantes.

Maickel Rosales Marchena, asesor regional de Ciencias comentó que, desde la regional, promueven este deporte porque creen que el cubo Rubik permite la pertinencia y exigencia de los estudiantes por crear una estrategia de resolución y ejecución de un tema.

En el caso de Dylan, este es el segundo año en el que participa y además el segundo en ganar la competencia en su categoría pero, además hay otros participantes.

En esta edición, participaron 9 estudiantes: Juan Pablo, Aaron, Dariel, Caleb, Deiry, Dylan, Junior, Marco y Reymond que comparten la pasión por este juego.

El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional creado en 1974, es considerado el juguete más vendido del mundo, tiene seis colores uniformes y un mecanismo de ejes que permite a cada cara girar independientemente hasta conseguir que queden de mismo color.