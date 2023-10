¡21 es Sanidad! La historia de un reto que nace de un sueño y la fe

“Una madrugada tuve un sueño donde escuchaba una voz que me decía ¨21 es Sanidad¨, esta y otras manifestaciones sentía que venían de Dios”.

Así fue como inició esta historia hace cerca de dos años y que protagoniza doña Ermida Lizano Barquero.

Esta sancarleña padecía de una alergias a las que nunca le encontraron causa médica, a pesar de visitar a varios especialistas. Justo en es momento inició un desafío de 21 días y de, cómo enfrentar batallas espirituales; de oración.

“Oraba y pedía a Dios que me sanara por que las alergias aumentaban. Tomé la decisión de creerle al Señor y dejar las pastillas. Al día 21 parecía que me habían metido en un saco con hormigas y no quise tomarme la pastilla siendo obediente y al día 22, ya tenía la sanidad”, contó.

A partir de ese llamado, fue que decidió empezar a escribir este nuevo libro al que llamó “21 es Sanidad” y lo convirtió en un reto para que todas las personas puedan encontrar el camino hacia su sanidad, de la forma en la que necesiten.

“Con 21 días uno hace un hábito, dicen los estudiados, y esto le puede servir a las personas que no tienen el hábito de orar y mientras van teniendo esa intimidad con Dios, van encontrando la sanidad. Todos necesitamos sanar”, añadió Lizano.

El costo del libro es de $4. Foto: SCD.

El libro trae un espacio para comentarios, anotaciones para mientras avanza el proceso, puedan ir escribiendo. Incluye espacios para meditar con la Biblia y en familia.

Doña Ermida logró colocar su libro en Amazon donde tiene un costo de $4. La idea era que estuviera a alcance de todo el mundo y a bajo costo.

“Existe el poner a accionar la fe, y eso se logra cuando llegan las situaciones que haya que enfrentar”, finalizó.

Si desea adquirirlo en Amazon puede ingresar a: https://www.amazon.com/21-sanidad-Sanidad-d%C3%ADas-Spanish/dp/B0CJLLK8H8

También, puede contactar a doña Ermida al teléfono 8378 2332.