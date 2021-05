2 mil vecinos de Huetares en Sarapiquí aseguraron agua por 20 años

La alegría llegó a Huetares en Horquetas de Sarapiquí. Ahí, 2 mil vecinos celebran que aseguraron su suministro de agua por los próximos 20 años.

Un proyecto de mejoramiento en el acueducto local acabó además, con los problemas de suministro de zonas alejadas de la comunidad.

“Antes de estas mejoras, las tuberías del acueducto eran de una pulgada o pulgada y media. Eso provocaba que las personas, sobre todo de las zonas más alejadas, se quedaran sin el líquido. Nos llamaban a las 9 a.m. para decirnos que ya no tenían agua en sus casas. Hoy ya no tenemos esos problemas y esperamos que sea así por muchos años más”. contó Rafael Baltodano, presidente de la ASADA

El proyecto, tuvo financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con apoyo técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

“La competitividad territorial que impulsamos desde el Inder tiene el objetivo de que las personas cuenten con los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida y su salud, sobre todo en tiempos de pandemia», expresó el presidente ejecutivo del Inder, Harys Regidor.

La renovación tuvo inversión por ₡266,8 millones y contempló el cambio de la tubería por una de mayor diámetro, así como la mejora del sistema en general con la colocación de hidrantes, válvulas y equipos especializados para su correcto funcionamiento.

Además, se llevó el servicio de agua potable a algunos sectores de la comunidad que no lo tenían, y las obras garantizaron el acceso a este líquido vital por los próximos 20 años.