2 años de “exprés” lo llevaron a saber qué pide la gente y abrir su propia ventana con menú exclusivo

Esta, es la historia de Johan Murillo Rodríguez, un joven de 33 años que no se cansa de “dar la milla extra”.

Él, es el propietario de Taky, una ventanilla llena de sabor en Ciudad Quesada y con una historia que se basa en no dejarse vencer.

Se describe como amante de la cocina, de hecho todo empezó con una venta de comidas en su propia casa que cerró para dedicarse a trabajar como servicio exprés por dos años, pero una mala racha de accidentes lo hizo dejar ese negocio.

Pero como en todo, hay que buscarle el lado positivo y él encontró un secreto que le permitió abrir su nuevo emprendimiento.

“Como trabajé en exprés, uno se da cuenta cuál es la comida preferida de la mayoría de las personas porque siempre pasa halando comidas, entonces se me viene la idea de reunir esos productos productos y reunirnos en mi local”, contó.

Es así como nace Taky, un local con un menú exclusivo y personalizado con el toque especial que él añade.

“Vengo de una familia de emprendedores la verdad me tocó trabajar desde menor de edad, soy una persona muy competitiva y 100% líder me gusta tener curvas de aprendizaje y nuevos retos soy una persona super amable y en los trabajos que he tenido siempre hago las cosas con amor”, dijo.

Incluso, cuenta con tres productos personalizados que, hasta el momento nadie más vende en Ciudad Quesada.

El menú incluye papás supremos que consiste en una bandeja de papás bañadas en ajo perejil y salsa de tomate en una cama de lomo y chorizo.

Además, papás con camarón, hamburguesa con doble torta y guacamale, papicarne, wrap de camarón, batata de pollo y otros más tradicionales como tacos de birria, quesabirrias, tacos y emparedados.

Esta ventanita está 75 metros al norte de Carnes Carranza en Ciudad Quesada o bien, costado este de Electro Beyco. Puede comunicarse al 6465-2077 y ver más la oferta de productos por medio de la página de Taky en Facebook.