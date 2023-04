15 Recomendaciones si pasea en ríos, lagunas o pozas

Las bellezas naturales de la Zona Norte atraen a miles de visitantes cada Semana Santa y justo los ríos, lagunas y pozas son de los puntos más concurridos.

Es importante que si visita alguno de estos puntos y decide refrescarse en sus aguas, debe tomar en cuenta algunas prevenciones.

La Cruz Roja enlista 15 recomendaciones para evitar una tragedia en estas vacaciones:

1. Si no sabe nadar, no ingrese al mar, esteros, lagos, lagunas, ríos o piscinas, asegúrese de estar junto a otra persona que le pueda brindar asistencia.

2. Si usted sabe nadar no se confíe. No ingrese bruscamente al agua en lugares que no conoce. Antes de ingresar, verifique primero la profundidad, luego si tiene ramas, algas, rocas y otro tipo de objetos, en el caso de posas en ríos y lagunas.

3. Evite toda clase de juegos dentro del agua, ya que por descuido puede ser golpeado por otra persona, objeto, vehículo acuático o corriente marina.

4. Al caminar descalzo por la playa, verifique que no haya residuos de latas, vidrios y otros objetos con punta que le puedan provocar heridas o contusiones dolorosas.

5. Aunque usted se considere un gran nadador, no ingrese al agua si está bajo sustancias que disminuyan su capacidad de reacción.

6. No deje a sus niños solos en los lugares donde se centre la diversión cerca de las aguas, ya que en un descuido puede ocurrirle un accidente a un ser querido.

7. Nunca sobrepase la capacidad y peso de los vehículos acuáticos, ya que puede ser peligroso si son golpeados por una ola, una corriente o un objeto contundente.

8. Nunca deje a sus niños solos en la orilla de la playa ríos o laguna, una ola fuerte o corriente puede arrastrarlos e internarlos a lo más profundo poniendo en peligro sus vidas.

9. Si va a disfrutar en un río, al llegar haga una marca en una piedra o trozo de madera del nivel de la corriente, si esta disminuye o aumenta, inmediatamente ubíquese en un lugar alto y seguro. Nunca lo haga en lugares encañonados.

10. Tenga mucho cuidado en las lagunas porque la flora subacuática puede enredarlo y quedar atrapado en ella.

11. Si por algún motivo se encuentra en un lugar donde haya espuma o basura sobre el agua, evite ingresar.

12. Cuando haya tormentas eléctricas, manténgase fuera del agua, y si se encuentra en un pequeño bote diríjase a la orilla.

13. Si viaja en un vehículo acuático no se ponga de pie o se balancee, ya que puede volcarse, tampoco trate de agarrarse o subirse a ellos si éstos están en marcha, puede sufrir heridas profundas. Si éste se vuelca, trate de agarrarse de inmediato del mismo y quedarse ahí hasta que llegue la ayuda.

14. Asegúrese que el lugar donde usted y su familia desean pasar las vacaciones, no ocurran ataques de animales marinos y otros, consulte a los lugareños y/o guardavidas.

15. Cuando ingrese al agua asegúrese de que sea un lugar concurrido, para que en caso de accidente pueda ser visto y ayudado