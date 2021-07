135 mil girasoles de colores florean en Pital. Campo abre por segunda vez

A partir de este jueves, el campo de girasoles en Pital de San Carlos abre por segunda vez.

Esta vez, no son 10 mil girasoles, es el campo completo con 150 mil flores pero no solo amarillos, si no también de otros colores.

Este lugar, se hizo famoso en abril anterior y ahora reabre sus puertas para todo el público.

«Los girasoles van a estar abriendo en diferentes etapas entonces durante todo el tiempo, los visitantes van a encontrar escenarios diferentes que en ninguna parte del mundo se puede apreciar», dijo Erick Porras, dueño del proyecto.

Para esta ocasión además, trabajan en un acceso para personas con discapacidad y para personas en sillas de ruedas.

El campo abre este jueves 22 de julio y se mantiene abierto hasta el 16 de agosto.

El costo de ingreso es de 2 mil colones para niños entre 4 y 12 años. 6 mil colones la entrada general y 3 mil colones para adultos mayores y personas con discapacidad. Los pequeños menores a 3 años, no pagan.

El campo no solo exhibe belleza. Se convierte en un agente polinizador, un espacio para la protección de las abejas pero además, esos hermosos girasoles se convertirán en una fuente rica de alimento para el ganado. Este, es el fin del proyecto.

Si visita el campo, no olvide la mascarilla y debe mantener el distanciamiento social.

Lo que no debe olvidar bajo ningún pretexto, es una cámara de fotos para plasmar la belleza de estas flores.

El campo de Girasoles de Costa Rica está, diagonal a la Bomba Uno a la entrada a Pital. Puede ver más información en: https://www.facebook.com/GirasolesdeCostaRica/