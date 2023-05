1.115 vecinos de Florencia no fueron a sus citas médicas y esto equivale a ¢38 millones en pérdidas

No asistir a citas médicas, parece ser una práctica cada vez más común en algunas áreas de salud de esta región Huetar Norte.

Ahora, reporta problemas el Área de Salud Florencia donde los datos demuestran un aumento en la cantidad de personas que no van a sus citas en algunos de los ebáis.

Por ejemplo, en 2022 faltaron 2.610 pacientes a las citas y en los primeros 4 meses de este año, la cantidad ya va por 1.115; casi la mitad de todo el año anterior.

“Esto es en especial en los ebáis de Florencia y ahora, en este último mes se nos ha incrementado el ausentismo de todo el sector de Platanar”, detalló, Patricia Hidalgo, directora del Área de Salud Florencia.

Los pacientes pierden la cita, aún con el riesgo que esto implica para su salud, pero además hacen incurrir a las autoridades en gastos económicos importantes.

Por ejemplo, las ausencias de 2022 significaron ¢90 millones y las de este año ya suman ¢38 millones.

“Las consecuencias de no asistir a las citas es que los pacientes no se van a tomar el tratamiento y pueden haber descompensaciones por su enfermedad y pueden provocar ceguera, infartos, derrames y otros, además que no le queda espacio a otros usuarios que sí quieren asistir a los centros de salud”, apuntó la médico.

Desde el Área de Salud Florencia trabajan con una estrategia de recordatorios, llaman de previo a los pacientes, para que no pierdan las citas.

De momento, lo que establecen como mayor causal de ausentismo tiene que ver con que las personas olvidan la cita.

“Como hay que darle nuevo espacio a los ausentes, hablamos de doble cupo el que se gasta entonces hacemos un llamado de atención a la población para el uso racional de los servicios de salud”, concluyó Hidalgo.

Autoridades locales instan a los pacientes a que si no van a asistir a las citas avisen con antelación al centro médico para que el cupo pueda ocuparlo otro paciente y que no se pierda.