¢160 millones darán vida a nuevo parque en Santa Rosa de Pocosol

Los vecinos del distrito de Pocosol recibieron buenas noticias y pronto podrían ver cumplirse el sueño de un moderno y atractivo parque en el centro de Santa Rosa.

El Concejo Municipal de San Carlos aprobó una partida de 160 millones de colones del presupuesto ordinario 2023, para poner en marcha una primer etapa del proyecto.

De ese monto, 150 millones de colones serán para la construcción de infraestructura y otros 3 millones serán para gestiones y apoyo en las obras.

La remodelación de este parque está dentro del plan de gobierno de la actual administración municipal como uno de los proyectos a ejecutar durante el actual periodo.

«Nosotros llevamos 2 años y medio en el Concejo Municipal y este proyecto no ve la luz y una de las funciones que tenemos nosotros (regidores) es dictar políticas a partir del plan de gobierno aprobado. Es un proyecto perfectamente vinculado con los objetivos de desarrollo de la ONU, plan de desarrollo cantonal y además que es un distrito con un índice de desarrollo humano muy bajo», dijo Juan Diego González, presidente municipal.

Pese a que los regidores aprobaron la partida de manera unánime, la alcaldesa Karol Salas se mostró en desacuerdo y adujo que el proyecto corresponde a una «iniciativa» y no tiene una formulación técnica y legal.

«Es muy diferente un proyecto formulado bajo el modelo de gestión para resultados en el desarrollo que cumple con perfiles, estudios y demás, a una iniciativa de proyecto ya que la alcaldía no cuenta con la formulación técnica ni legal de lo que ha mencionado como proyectos por parte de los regidores», dijo la alcaldesa en relación a este y otros proyectos que solicitaron los regidores.

Para la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa, el proyecto no es una «iniciativa» pues la organización invirtió a la fecha, poco más de 12 millones de colones en trámites y planos para que el parque sea una realidad.

«Considero que ella (Karol Salas) no tiene bien claro todo lo que nosotros como asociación hemos pasado para llegar a presentar esta solicitud al Concejo, ahora lo que queremos es gestionar una reunión con ella para exponerle que realmente esto no es una iniciativa si no un proyecto con avances que llegó a tener hasta planos constructivos», dijo Luis Fernando Solís, presidente de la ADI de Santa Rosa.

Durante julio de 2021 el ayuntamiento sancarleño analizó la posibilidad de que la construcción del parque se financiara a través de un impuesto que pagarían los vecinos del distrito.

A ese momento, la hoy alcaldesa, señaló que el impuesto podría aplicarse en el rubro de bienes inmuebles.

Los diseños de este proyecto, están listos desde hace 4 años en un asocio entre la Universidad Latina y la ADI del distrito. Las reuniones para dar forma a esa idea y cumplir el sueño de vecinos, empezaron en mayo de 2017.

El espacio, será más que un parque con bancas, el objetivo principal es desarrollar un sitio de encuentro común pero disponible para diversas actividades deportivas y culturales.

LEA TAMBIÉN: (VIDEO) Así se vería el nuevo parque en Santa Rosa de Pocosol